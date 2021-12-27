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Украина – вторая в Европе по суточной смертности от Covid

Понедельник, 27 декабря 2021, 06:38
фото: Эльдар Сарахман, УП

25 декабря в мире диагностировали почти 382 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Франция.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Италии.

В частности, в США зафиксировали более 96 тысяч, во Франции – более 27 тысяч и в Италии – более 24 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 23 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (968), Вьетнаме (207) и Турции (173).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Франция.

 

За все время пандемии излечились от болезни 250 361 608 человек. В настоящее время насчитывается более 24 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 416 415 смертей от COVID-19.

Темы: коронавирус
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