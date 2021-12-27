Украина – вторая в Европе по суточной смертности от Covid
25 декабря в мире диагностировали почти 382 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Франция.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Италии.
В частности, в США зафиксировали более 96 тысяч, во Франции – более 27 тысяч и в Италии – более 24 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 23 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (968), Вьетнаме (207) и Турции (173).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Франция.
За все время пандемии излечились от болезни 250 361 608 человек. В настоящее время насчитывается более 24 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 416 415 смертей от COVID-19.