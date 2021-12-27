Росія є однією із загроз для Великої Британії – міністр безпеки Хайндс

Державний міністр з питань безпеки Даміан Хайндс заявив, що Росія, Китай та Іран є найбільш ворожими державами для Великої Британії.

Джерело: Хайндс в інтерв'ю The Telegraph, яке цитує Інтерфакс-Україна

Деталі: У відповідь на прохання журналіста назвати найбільш ворожі для Великої Британії держави, британський міністр перерахував три країни – Китай, Росію та Іран.

Пряма мова: "Три країни, які я назвав, фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси, широко присутні в кіберпросторі і можуть масштабно розгортатися.

Вони можуть проводити та проводять інформаційні операції та беруть участь у них безліччю різних способів. Я думаю, що важко уявити повний список, тому що існує так багато потенційних способів… Шпигуни на місцях, кібератаки, військові в режимі готовності, кампанії дезінформації".

Деталі: Ще однією ворожою державою Хайндс назвав Північну Корею.

Міністр попередив, що карантинні обмеження в Британії несуть загрозу активізації терористичної діяльності в країні.

Він зазначив, що вимушене перебування вдома біля гаджетів поза суспільством призводить до того, що це використовують вербувальники екстремістських організацій.

Ісламські терористи залишаються потужною загрозою, а в країні "є чимало людей, яких ви могли б охарактеризувати як людей зі змішаним, неясним чи нестабільним мисленням", вважає міністр.

Газета зазначає, що раніше британські спецслужби попереджали, що екстремісти прагнуть використовувати обмеження, пов'язані з пандемією, і які змусили людей проводити більше часу в інтернеті, для активізації зусиль щодо поширення пропаганди та вербування за допомогою віртуальних платформ.

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