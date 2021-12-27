Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия является одной из угроз Великобритании – министр безопасности Хайндс

Понедельник, 27 декабря 2021, 08:57
Государственный министр Великобритании по вопросам безопасности Дамиан Хайндс

Государственный министр по вопросам безопасности Дамиан Хайндс заявил, что Россия, Китай и Иран являются наиболее враждебными Великобритании государствами.

Источник: Хайндс в интервью The Telegraph, которое цитирует Интерфакс-Украина

Детали: В ответ на просьбу журналиста назвать наиболее враждебные для Великобритании государства министр перечислил три страны: Китай, Россию и Иран.

Прямая речь: "Три страны, которые я назвал, физически располагают человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться.

Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов… Шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации".

Детали: Еще одним враждебным государством Хайндс назвал Северную Корею.

Министр предупредил, что карантинные ограничения в Британии несут в себе угрозу активизации террористической деятельности в стране.

Он отметил, что вынужденное пребывание дома у компьютеров вне общества ведет к тому, что это используют вербовщики экстремистских организаций.

Исламские террористы остаются мощной угрозой, а в стране "есть довольно много людей, которых вы могли бы охарактеризовать как людей со смешанным, неясным или нестабильным мышлением", считает министр.

Газета отмечает, что ранее британские спецслужбы предупреждали, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить больше времени в интернете, для активизации усилий по распространению пропаганды и вербовке с помощью виртуальных платформ.

Напомним:

  • Соединенные Штаты и Великобритания направили в Украину экспертов по кибервойне, надеясь лучше подготовить страну к противостоянию следующему шагу президента России Владимира Путина.

Темы: ВеликобританияРосcияКитайИранСеверная Корея
powered by lun.ua
Главное сегодня

США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело

Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности

Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО

Президентский рейтинг: Зеленский в первом туре набирает больше всех

В Украине обнаружили 5 новых больных с "Омикроном"

ГСЧС: Пожар в Косовской больнице вызвала "заупокойная свеча"

Все новости...
Великобритания
Вооруженный мужчина прорывался к замку, где находится королева Елизавета
Джонсон призвал британцев вакцинироваться, сославшись на учение Иисуса Христа
Посол Британии прокомментировала обвинения в госизмене против Порошенко
Последние новости
16:10
Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России
16:07
Во Львове врачи провели сложную операцию на спинном мозге 5-летнего ребенка – теперь он сможет ходить
16:03
США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело
15:50
Заместитель главы Фонда госимущества перешел в Минсоцполитики
15:37
фотоКабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения
15:26
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: подана апелляция на оправдательный приговор
15:12
Маск продал акций Tesla еще на 1 миллиард долларов
15:08
Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности
15:02
Запасы газа в подземных хранилищах почти вдвое меньше, чем годом ранее
14:50
Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО
Все новости...