Россия является одной из угроз Великобритании – министр безопасности Хайндс

Государственный министр по вопросам безопасности Дамиан Хайндс заявил, что Россия, Китай и Иран являются наиболее враждебными Великобритании государствами.

Источник: Хайндс в интервью The Telegraph, которое цитирует Интерфакс-Украина

Детали: В ответ на просьбу журналиста назвать наиболее враждебные для Великобритании государства министр перечислил три страны: Китай, Россию и Иран.

Прямая речь: "Три страны, которые я назвал, физически располагают человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться.

Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов… Шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации".

Детали: Еще одним враждебным государством Хайндс назвал Северную Корею.

Министр предупредил, что карантинные ограничения в Британии несут в себе угрозу активизации террористической деятельности в стране.

Он отметил, что вынужденное пребывание дома у компьютеров вне общества ведет к тому, что это используют вербовщики экстремистских организаций.

Исламские террористы остаются мощной угрозой, а в стране "есть довольно много людей, которых вы могли бы охарактеризовать как людей со смешанным, неясным или нестабильным мышлением", считает министр.

Газета отмечает, что ранее британские спецслужбы предупреждали, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить больше времени в интернете, для активизации усилий по распространению пропаганды и вербовке с помощью виртуальных платформ.

Напомним: