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Лавров назвав дату переговорів Росії та США

Понеділок, 27 грудня 2021, 10:45
Лавров назвав дату переговорів Росії та США
Сергій Лавров, фото Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що переговори зі Сполученими Штатами на тему так званих "гарантій безпеки" (вимоги Москви нерозширення Північноатлантичного Альянсу) пройдуть за день до саміту Росія-НАТО.

Джерело: Лавров в інтерв'ю на одному з російських телеканалів

Деталі: Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ-НАТО 12 січня.

За словами міністра закордонних справ РФ, за день до цього Москва проведе переговори з Вашингтоном. Темами обговорення стануть вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО, зокрема, Владімір Путін хоче гарантій, що Україна не вступить до Альянсу.

Пряма мова Лаврова: "Зі США ми проводитимемо основний раунд переговорів, який відбудуться відразу після завершення новорічних канікул. НАТОвці запропонували вустами Столтенберга як генсекретаря, але ясно, що це з подачі США, відразу після цього - через день - провести засідння ради Росія -НАТО".

Передісторія: Останні переговори у форматі Росія-НАТО відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

Україна хоче брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Знати більше: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

Українська правда

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Теми: РосіяСШАНАТОЛавровУкраїна
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