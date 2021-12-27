Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лавров назвал дату переговоров России и США

Понедельник, 27 декабря 2021, 11:45
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры с Соединенными Штатами на тему так называемых "гарантий безопасности" (требования Москвы нерасширения Североатлантического Альянса) пройдут за день то саммита Россия-НАТО.

Источник: Лавров в интервью на одном из российских телеканалов

Детали: Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ-НАТО 12 января.

По словам министра иностранных дел РФ, за день до этого Москва проведет переговоры с Вашингтоном. Темами обсуждения станут требования Кремля о нерасширении НАТО, в частности Владимир Путин хочет гарантий, что Украина не вступит в Альянс.

Прямая речь Лаврова: "Со США мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоятся сразу по завершении новогодних каникул. НАТОвцы предложили устами Столтенберга как генсекретаря, но ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим - через день - провести заседние совета Россия-НАТО".

Предыстория: Последние переговоры в формате Россия-НАТО состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи были провальными.

Украина хочет участвовать в консультациях "по безопасности" Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.

17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Знать больше: Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины

Украинская правда
Темы: РосcияСШАНАТОЛавровУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают

Россия угрожает "принять меры", если НАТО распространится на Украину

Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ

обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"

Все новости...
Росcия
Вице-президент США впервые прокомментировала российскую угрозу в отношении Украины
Россия является одной из угроз Великобритании – министр безопасности Хайндс
Главные новости воскресенья и ночи: требования России к США и НАТО, Азовское море
Последние новости
14:42
Германия закрывает половину из шести своих АЭС
14:30
Деньги, впервые с 2014 года, не являются самым желанным подарком для украинцев – КМИС
14:06
В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен
13:53
SpaceX завлекла 337 миллионов долларов финансирования от своих акционеров
13:40
Венецианская комиссия раскритиковала российский закон об "иностранных агентах"
13:26
Ярославский увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" до 72%
13:17
В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают
12:56
Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине
12:52
Совладелец АТБ инвестировал в украинский стартап по производству роботов
12:33
картаНовый год в Украине начнется дождем и теплом
Все новости...