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Лавров назвал дату переговоров России и США

Понедельник, 27 декабря 2021, 10:45
Лавров назвал дату переговоров России и США
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры с Соединенными Штатами на тему так называемых "гарантий безопасности" (требования Москвы нерасширения Североатлантического Альянса) пройдут за день то саммита Россия-НАТО.

Источник: Лавров в интервью на одном из российских телеканалов

Детали: Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ-НАТО 12 января.

По словам министра иностранных дел РФ, за день до этого Москва проведет переговоры с Вашингтоном. Темами обсуждения станут требования Кремля о нерасширении НАТО, в частности Владимир Путин хочет гарантий, что Украина не вступит в Альянс.

Прямая речь Лаврова: "Со США мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоятся сразу по завершении новогодних каникул. НАТОвцы предложили устами Столтенберга как генсекретаря, но ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим - через день - провести заседние совета Россия-НАТО".

Предыстория: Последние переговоры в формате Россия-НАТО состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи были провальными.

Украина хочет участвовать в консультациях "по безопасности" Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.

17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Знать больше: Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины

Украинская правда

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Темы: РосcияСШАНАТОЛавровУкраина
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