Франція посилить Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"

Франція посилить COVID-обмеження.

Джерело: BBC, Politico, Reuters

Деталі: Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що рівень захворюваності на COVID-19 - кількість інфекцій на 100 тисяч людей на тиждень - зараз значно перевищує 700 і знаходиться на рекордному рівні з початку пандемії, що змушує його кабінет вжити нових заходів.

Зокрема, з 3 січня і протягом трьох тижнів дистанційна робота стане обов’язковою для тих, хто може працювати з дому. Співробітники, які працюють з дому, повинні будуть робити це принаймні три дні на тиждень.

Крім того, з наступного понеділка великі зібрання будуть обмежені до 2000 людей у ​​приміщенні та 5000 просто неба. Концерти, на яких люди стоять, будуть заборонені.

Вживання їжі та напоїв буде заборонено в громадському пасажирському транспорті, включаючи міжміський транспорт, а також у кінотеатрах, тоді як у барах і ресторанах всю їжу та напої потрібно буде вживати сидячи, а не стоячи.

Пасажирам у громадському транспорті вже потрібні маски. Уряд також запропонував відновити носіння масок на вулиці в центрах міст.

Крім того, якщо парламент схвалить проект урядового законопроекту, з 15 січня доступ до таких місць, як бари, ресторани та потяги буде обмежено для невакцинованих людей. Politico пише, що це помітне посилення чинних правил , згідно з якими невакциновані люди можуть показати негативний ПЛР або тест на антитіла, щоб отримати допуск.

Уточнюється, що комендантської години напередодні Нового року не буде, а школи відновлять роботу, як планувалося, 3 січня.

Що передувало: 25 грудня у Франції виявили рекордну кількість хворих на коронавірус - більше 104 тисяч людей отримали позитивні результати тестів. Чиновники пов'язують сплеск із поширенням штаму "Омікрон", а також зі збільшенням кількості скринінгових тестів, проведених в останні дні перед Різдвом.