Франция усилит Covid-ограничения на фоне распространения "Омикрона"

Франция усилит COVID-ограничения.

Источник: BBC, Politico, Reuters

Детали: Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 – количество инфекций на 100 тысяч человек в неделю – сейчас значительно превышает 700 и находится на рекордном уровне с начала пандемии, что заставляет его кабинет принять новые меры.

В частности, с 3 января и в течение трех недель дистанционная работа станет обязательной для тех, кто может работать из дома. Сотрудники, которые работают из дома, должны будут делать это по крайней мере три дня в неделю.

Кроме того, со следующего понедельника большие собрания будут ограничены до 2000 человек в помещении и 5000 под открытым небом. Концерты, на которых люди стоят, будут запрещены.

Употребление пищи и напитков будет запрещено в общественном пассажирском транспорте, включая междугородний транспорт, а также в кинотеатрах, в то время как в барах и ресторанах всю еду и напитки нужно будет употреблять сидя, а не стоя.

Пассажирам в общественном транспорте уже нужны маски. Правительство также предложило возобновить ношение масок на улице в центрах городов.

Кроме того, если парламент одобрит проект правительственного законопроекта, с 15 января доступ к таким местам как бары, рестораны и поезда будет ограничен для невакцинированных людей. Politico пишет, что это заметное усиление действующих правил, согласно которым невакцинированные люди могут показать отрицательный ПЦР или тест на антитела, чтобы получить допуск.

Уточняется, что комендантского часа в канун Нового года не будет, а школы возобновят работу, как планировалось, 3 января.

Что предшествовало: 25 декабря во Франции обнаружили рекордное количество больных коронавирусом - более 104 тысяч человек получили положительные результаты тестов. Чиновники связывают всплеск с распространением штамма "Омикрон", а также с увеличением количества скрининговых тестов, проведенных в последние дни перед Рождеством.