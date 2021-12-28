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Регулятор США вдвічі зменшив термін ізоляції безсимптомних хворих на Covid

Вівторок, 28 грудня 2021, 02:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) скоротили рекомендований час ізоляції для американців, що хворіють на  COVID-19 безсимптомно, з 10 до п’яти днів.

Джерело: Reuters

Деталі: Центри заявили, що після ізоляції хворі повинні носити маску ще протягом п’яти днів, коли вони перебувають поруч з іншими людьми.

CDC рекомендував п’ятиденний карантин для людей, які можуть бути інфіковані вірусом  і які не вакцинований або були щеплені більш як півроку тому другою дозою мРНК-вакцини або більше ніж два місяці тому – вакциною Johnson & Johnson. Після періоду карантину слід суворо використовувати маску протягом додаткових п’яти днів.

Особам, які отримали ревакцинацію, не потрібно перебувати на карантині після попереднього зараження, але вони повинні носити маску протягом 10 днів.

Минулого тижня медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі сказав, що зменшення рекомендації CDC щодо 10-денного карантину допомогло б безсимптомним людям повернутися на роботу чи школу, дотримуючись належних запобіжних заходів.

Нагадаємо: Раніше  CDC скоротили термін обов'язкової самоізоляції для медпрацівників, які безсимптомно хворіють на COVID-19.

Теми: СШАкоронавірус


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