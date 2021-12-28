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Регулятор США вдвое уменьшил срок изоляции бессимптомных больных Covid

Вторник, 28 декабря 2021, 02:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократили рекомендуемое время изоляции для американцев, болеющих COVID-19 бессимптомно, с 10 до пяти дней.

Источник: Reuters

Детали: Центры заявили, что после изоляции больные должны носить маску еще в течение пяти дней, когда они находятся рядом с другими людьми.

CDC рекомендовал пятидневный карантин для людей, которые могут быть инфицированы вирусом и которые не вакцинированы или были привиты более полугода назад второй дозой мРНК-вакцины или более двух месяцев назад – вакциной Johnson & Johnson. После карантина следует строго использовать маску в течение дополнительных пяти дней.

Лицам, получившим ревакцинацию, не следует находиться на карантине после предварительного заражения, но они должны носить маску в течение 10 дней.

На прошлой неделе медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи сказал, что уменьшение рекомендации CDC по поводу 10-дневного карантина помогло бы бессимптомным людям вернуться на работу или школу, соблюдая надлежащие меры предосторожности.

Напомним: Ранее CDC сократили срок обязательной самоизоляции для медработников, бессимптомно болеющих COVID-19.

Темы: СШАкоронавирус
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