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Штати скорочують термін ізоляції для медиків, які хворіють на Covid

Неділя, 26 грудня 2021, 00:57
Штати скорочують термін ізоляції для медиків, які хворіють на Covid
Фото: Getty Images

У Штатах Центри з контролю над захворюваннями (CDC) скоротили термін обов'язкової самоізоляції для медпрацівників, які безсимптомно хворіють на COVID-19.

Джерело: Голос Америки з посиланням на директорку CDC Рошель Валенські

Деталі: Термін скорочено з десяти до семи днів. Медпрацівники зможуть повернутись до роботи за умови негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом двох днів до повернення.

Також повністю вакциовані медпрацівники, які отримали бустерне щеплення, можуть не дотримуватись самоізоляції після контакту "високого ризику" з інфікованими.

Нові правила покликані підготувати американську медичну систему до нового спалаху коронавірусу, на тлі поширення більш заразного штаму "Омікрон".

"Громада в охороні здоров'я готується до очікуваного зростання кількості пацієнтів, через"Омікрон", - заявила директорка CDC Рошель Валенські, представляючи нові рекомендації.

Влада штату Нью-Йорк оголосила про скорочення періоду обов'язкової ізоляції до п'яти днів для працівників життєво важливих професій, – заявила губернаторка штату Кейті Гочул.

Скорочений термін застосовується для вакцинованих працівників, які не мають симптомів, або мають легкі симптоми і не мають підвищеної температури впродовж 72 годин без жарознижуючих ліків. При поверненні на роботу такі особи повинні будуть носити маски, а от тестуватись не обов'язково.

"Це не "Дельта", – заявила Гочул. – Це не перший штам. Це "Омікрон", який поки і я підкреслюю – поки – на основі даних з тих місцевостей у світі, де він вдарив спочатку, не має такого жорсткого впливу".

Штам "Омікрон" домінує у США. На нього припадало більше 73% заражень на COVID-19 за період 11-18 грудня, повідомляє CDC.

Нагадаємо: У Сполучених Штатах на Різдво, 25 грудня, скасували 908 внутрішніх та міжнародних рейсів літаків.

У Британії уряд скоротив термін самоізоляції для вакцинованих осіб, які заразилися коронавірусом, а згодом отримали негативні тести.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАмедицинаОмікронкоронавірус
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