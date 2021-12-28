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Два десятки людей загинули внаслідок повені в бразильському штаті

Вівторок, 28 грудня 2021, 03:49
ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість загиблих внаслідок повені у штаті Баїя в Бразилії зросла до 20.

Джерело: Reuters з посиланням на Агентство цивільної оборони Баїї

Деталі: 20 людей загинули в 11 окремих муніципалітетах.

Губернатор Баїї Руї ​​Коста повідомив, що 72 муніципалітети перебувають у надзвичайному стані. Рятувальники готуються до нових дощів у найближчі дні. За словами Кости, "ми переживаємо найгіршу катастрофу, яка коли-небудь траплялася в історії Баїї".

Велика частина Баїї, де проживає близько 15 мільйонів людей, протягом тижнів постраждала від періодичних повеней після тривалої посухи, яка змінилася рекордними дощами. Повені в деяких районах посилилися пізно напередодні Різдва та рано на Різдво після того, як зруйнувалася пара дамб.

Нагадаємо: Понад 11 тисяч осіб були евакуйовані у Баїї через повінь.

Теми: Бразиліястихійне лихо


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