Два десятка человек погибли в результате наводнения в бразильском штате

Число погибших в результате наводнения в штате Баия в Бразилии возросло до 20.

Источник: Reuters со ссылкой на Агентство гражданской обороны Баии

Детали: 20 человек погибли в 11 отдельных муниципалитетах.

Губернатор Баии Руи Коста сообщил, что 72 муниципалитета находятся в чрезвычайном положении. Спасатели готовятся к новым дождям в ближайшие дни. По словам Косты, "мы переживаем худшую катастрофу, которая когда-либо случалась в истории Баии".

Большая часть Баии, где проживает около 15 миллионов человек, в течение недель пострадала от периодических наводнений после длительной засухи, сменившейся рекордными дождями. Наводнения в некоторых районах усилились поздно в канун Рождества и рано на Рождество после того, как разрушилась пара дамб.

Напомним: Более 11 тысяч человек были эвакуированы в Баии из-за наводнения.