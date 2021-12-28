СМИ: В Белом доме назвали дату переговоров с Россией, на которых обсудят Украину

10 января США и Россия будут вести переговоры насчет "напряжения вокруг Украины" и контроля над ядерным вооружением.

Источник: представитель службы национальной безопасности Белого дома в AFP

Детали: Представитель сказал, что "Штаты надеются на сотрудничество с Россией".

Затем ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.

Что предшествовало: 27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры со Штатами по теме так называемых "гарантий безопасности" (требования Москвы нерасширения Североатлантического Альянса) состоятся накануне саммита Россия-НАТО 12 января.