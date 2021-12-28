Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: В Белом доме назвали дату переговоров с Россией, на которых обсудят Украину

Вторник, 28 декабря 2021, 04:51
ФОТО: GETTY IMAGES

10 января США и Россия будут вести переговоры насчет "напряжения вокруг Украины" и контроля над ядерным вооружением.

Источник: представитель службы национальной безопасности Белого дома в AFP

Детали: Представитель сказал, что "Штаты надеются на сотрудничество с Россией".

Затем ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.

Что предшествовало: 27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры со Штатами по теме так называемых "гарантий безопасности" (требования Москвы нерасширения Североатлантического Альянса) состоятся накануне саммита Россия-НАТО 12 января.

Темы: СШАРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают

Россия угрожает "принять меры", если НАТО распространится на Украину

Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ

обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"

Все новости...
США
Спутники Маска чуть не столкнулись с китайской космической станцией, Пекин пожаловался в ООН
Регулятор США вдвое уменьшил срок изоляции бессимптомных больных Covid
Байден подписал оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Последние новости
14:42
Германия закрывает половину из шести своих АЭС
14:30
Деньги, впервые с 2014 года, не являются самым желанным подарком для украинцев – КМИС
14:06
В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен
13:53
SpaceX завлекла 337 миллионов долларов финансирования от своих акционеров
13:40
Венецианская комиссия раскритиковала российский закон об "иностранных агентах"
13:26
Ярославский увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" до 72%
13:17
В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают
12:56
Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине
12:52
Совладелец АТБ инвестировал в украинский стартап по производству роботов
12:33
картаНовый год в Украине начнется дождем и теплом
Все новости...