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Іспанія — у трійці країн-лідерів за поширеністю Covid

Вівторок, 28 грудня 2021, 05:47
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 26 грудня у світі виявили 730 тисяч хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 213 050 випадків, в Британії -  98 515, в Іспанії – 53 654.

Крім того, в Італії – 30 810 хворих, у Франції – 30 383.

Україна, де 1 864 зараження, на 37 місці у світі між Кіпром та Ефіопією. У Європі Україна на 18 місці.

4 646 людей за добу померли від вірусу. За цим показником (133 смерті) Україна на 10 місці у світі і на 7 в Європі.

Нагадаємо: 26 грудня в Україні з коронавірусом госпіталізували 1053 людини, водночас одужали 4527.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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