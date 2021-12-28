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Испания — в тройке стран-лидеров по распространенности Covid

Вторник, 28 декабря 2021, 04:47
Испания — в тройке стран-лидеров по распространенности Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 26 декабря в мире обнаружили 730 тысяч больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 213 050 случаев, в Британии – 98 515, в Испании – 53 654.

Кроме того, в Италии – 30 810 больных, во Франции — 30 383.

Украина, где 1 864 заражения, на 37 месте в мире между Кипром и Эфиопией. В Европе Украина находится на 18 месте.

4 646 человек за сутки умерли от вируса. По этому показателю (133 смерти) Украина на 10 месте в мире и 7 в Европе.

Напомним: 26 декабря в Украине с коронавирусом госпитализировали 1053 человека, в то же время выздоровели 4527.

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Украинская правда

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Темы: коронавирус
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