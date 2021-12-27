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Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень за добу

Понеділок, 27 грудня 2021, 07:23
Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень за добу
Кількість заражень ковідом, графік УП

У неділю, 26 грудня, в Україні зафіксували 1864 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У святкові різдвяні вихідні в країні офіційно – спад кількості заражень Covid-19. Так, протягом останньої доби виявлено 1864 хворих, серед яких 138 дітей та 12 медпрацівників.

Найбільше нових випадків у Києві (256), Черкаській (135) та Житомирській (132) областях.

Повідомляється й про 133 нові смерті від хвороби та 1053 госпіталізації.

За весь час пандемії в Україні заразилися 3 646 988 осіб, летальних випадків – 94 971.

 

Нагадаємо:

  • 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків коронавірусної хвороби, наша країна стала другою у Європі за добовою смертністю від Covid (138 летальних випадків).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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