Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень за добу

У неділю, 26 грудня, в Україні зафіксували 1864 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У святкові різдвяні вихідні в країні офіційно – спад кількості заражень Covid-19. Так, протягом останньої доби виявлено 1864 хворих, серед яких 138 дітей та 12 медпрацівників.

Найбільше нових випадків у Києві (256), Черкаській (135) та Житомирській (132) областях.

Повідомляється й про 133 нові смерті від хвороби та 1053 госпіталізації.

За весь час пандемії в Україні заразилися 3 646 988 осіб, летальних випадків – 94 971.

Нагадаємо:

25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків коронавірусної хвороби, наша країна стала другою у Європі за добовою смертністю від Covid (138 летальних випадків).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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