Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень за добу

Понеділок, 27 грудня 2021, 08:23
Кількість заражень ковідом, графік УП

У неділю, 26 грудня, в Україні зафіксували 1864 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У святкові різдвяні вихідні в країні офіційно – спад кількості заражень Covid-19. Так, протягом останньої доби виявлено 1864 хворих, серед яких 138 дітей та 12 медпрацівників.

Найбільше нових випадків у Києві (256), Черкаській (135) та Житомирській (132) областях.

Повідомляється й про 133 нові смерті від хвороби та 1053 госпіталізації.

За весь час пандемії в Україні заразилися 3 646 988 осіб, летальних випадків – 94 971.

 

Нагадаємо:

  • 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків коронавірусної хвороби, наша країна стала другою у Європі за добовою смертністю від Covid (138 летальних випадків).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава МЗС Британії: за нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції

Чорногорія встановила жорсткі вимоги для в'їзду з України

В Україні за добу майже 6 тисяч нових хворих і 278 смертей від Covid-19

Маск заперечив, що його супутники витісняють конкурентів

Саакашвілі примусово перевезли вночі з лікарні до в’язниці – Ясько

Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім

Усі новини...
коронавірус
Україна – друга в Європі за добовою смертністю від Covid
Австралія зафіксувала першу смерть від штаму "омікрон"
"Омікрон" у світі скасував майже 8 тисяч авіарейсів
Останні новини
11:25
Covid у Києві: За добу понад тисяча хворих і 16 смертей
10:50
Чехія зі зміною уряду увійде до групи найпотужніших "друзів України" – посол
10:45
Курс гривні до долара зміцнився на 1 копійку
10:35
Пожежа у Косівській лікарні: померла ще одна постраждала
09:46
Глава МЗС Британії: за нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції
09:43
Українець Поляков під тиском уряду США погодився продати свою частку у Firefly
09:35
Новий рік прийде з потеплінням і дощем
09:10
Британія другий день поспіль реєструє рекорд заражень: понад 180 тисяч за добу
08:58
інфографіка Дві останні області вийшли з червоної зони карантину
08:34
Чорногорія встановила жорсткі вимоги для в'їзду з України
Усі новини...