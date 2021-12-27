Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень за добу
Понеділок, 27 грудня 2021, 07:23
У неділю, 26 грудня, в Україні зафіксували 1864 нових випадків коронавірусної хвороби.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: У святкові різдвяні вихідні в країні офіційно – спад кількості заражень Covid-19. Так, протягом останньої доби виявлено 1864 хворих, серед яких 138 дітей та 12 медпрацівників.
Найбільше нових випадків у Києві (256), Черкаській (135) та Житомирській (132) областях.
Повідомляється й про 133 нові смерті від хвороби та 1053 госпіталізації.
За весь час пандемії в Україні заразилися 3 646 988 осіб, летальних випадків – 94 971.
Нагадаємо:
- 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків коронавірусної хвороби, наша країна стала другою у Європі за добовою смертністю від Covid (138 летальних випадків).
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
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Українська правда