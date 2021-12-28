Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У понеділок майже 50 тисяч людей щепили від коронавірусу

Вівторок, 28 грудня 2021, 08:34
фото: КМДА

У вихідний 27 грудня в Україні вакцинували від коронавірусу 46 024 людини.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зазначається, що за добу 46 024 людини вакциновано проти COVID-19.

Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну – 197 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну – 990 людей.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Щеплення проводилось 488 мобільними бригадами з імунізації 2 719 пунктами щеплення та 448 центрами вакцинації населення.

Нагадаємо: За добу 27 грудня в Україні зафіксували 2248 нових випадків коронавірусної хвороби.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують

Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Усі новини...
вакцинація
6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках єПідтримки
У Франції жорстко покарали медика за підробку ковід-сертифікатів
Президент Чехії - за обов’язкову вакцинацію від коронавірусу
Останні новини
14:42
Німеччина закриває половину з шести своїх АЕС
14:30
Гроші, вперше з 2014 року, не є найбажанішим подарунком під ялинку для українців - КМІС
14:06
В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
13:53
SpaceX залучила 337 мільйонів доларів фінансування від своїх акціонерів
13:40
Венеційська комісія розкритикувала російський закон про "іноземних агентів"
13:26
Ярославський збільшив свою частку в страховій компанії "Оранта" до 72%
13:17
У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують
12:56
Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
12:52
Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів
12:33
мапаНовий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
Усі новини...