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У понеділок майже 50 тисяч людей щепили від коронавірусу

Вівторок, 28 грудня 2021, 07:34
У понеділок майже 50 тисяч людей щепили від коронавірусу
фото: КМДА

У вихідний 27 грудня в Україні вакцинували від коронавірусу 46 024 людини.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зазначається, що за добу 46 024 людини вакциновано проти COVID-19.

Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну – 197 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну – 990 людей.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Щеплення проводилось 488 мобільними бригадами з імунізації 2 719 пунктами щеплення та 448 центрами вакцинації населення.

Нагадаємо: За добу 27 грудня в Україні зафіксували 2248 нових випадків коронавірусної хвороби.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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