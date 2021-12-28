В понедельник почти 50 тысяч человек привили от коронавируса

В выходной 27 декабря в Украине вакцинировали от коронавируса 46024 человека.

Источник: данные Минздрава

Детали: Отмечается, что за сутки 46024 человека вакцинировано против COVID-19.

Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную – 197 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную – 990 человек.

В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.

Прививка проводилась 488 мобильными бригадами по иммунизации 2 719 пунктами прививки и 448 центрами вакцинации населения.

Напомним: За сутки 27 декабря в Украине было зафиксировано 2248 новых случаев коронавирусной болезни.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин