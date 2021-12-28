У полоненого військового через знущання в ОРДЛО проблеми з психікою – омбудсмен

У полоненого військовослужбовця Ігоря Мирончука, після перенесених знущань у Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області, розвинулася психічна нестабільність.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова Денісової: "У полон на тимчасово окупованій території в Донецькій області потрапив 9 лютого 2019 року та був засуджений до 12 років позбавлення волі за нібито "шпигунство та участь у терористичній організації" з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Стан здоров’я Ігоря дуже тяжкий: він виснажений, сильно схуднув, після контузії психічний стан нестабільний, у стресових ситуаціях у нього трапляються нервові зриви.

Адміністрація колонії замість надання медичної допомоги кинула Ігоря на місяць у карцер. Перебування в таких умовах може спричинити рецидив".

Деталі: Денісова зазначила, що до Мирончука не допускають МКЧХ та інші організації.