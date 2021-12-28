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У пленного военного из-за издевательств в ОРДЛО проблемы с психикой – омбудсмен

Вторник, 28 декабря 2021, 14:55
мирончук, фото омбудсмена

У пленного военнослужащего Игоря Мирончука после перенесенных издевательств в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области развилась психическая нестабильность.

Источник: омбудсмен Людмила Денісова в Facebook

Прямая речь Денисовой: "В плен на временно оккупированной территории в Донецкой области попал 9 февраля 2019 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации" с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Состояние здоровья Игоря очень тяжелое: он истощен, сильно похудел, после контузии психическое состояние нестабильно, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы.

Администрация колонии вместо предоставления медицинской помощи бросила Игоря на месяц в карцер. Пребывание в таких условиях может вызвать рецидив".

Детали: Денисова отметила, что к Мирончуку не допускают МККК и другие организации.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОпленныеполитзаключенныеомбудсменВооруженные силы
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