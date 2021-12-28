У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

У столиці зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Пряма мова: "На сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта".

Деталі: Чиновник додав, що за словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють "Омікроном" у легкій формі. Інших деталей він не надав.

Нагадаємо: Австралія в понеділок повідомила про першу зафіксовану смерть від нового ковід-варіанту Omicron.

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