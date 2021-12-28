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В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Вторник, 28 декабря 2021, 16:39
фото Эльдара Сарахмана, УП

В столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь: "На сегодняшний день в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "Дельта".

Детали: Чиновник добавил, что, по словам медиков, вакцинированные пациенты болеют "Омикроном" в легкой форме. Других деталей он не предоставил.

Напомним: Австралия в понедельник сообщила о первой зафиксированной смерти от нового ковид-варианта Omicron.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: КиевОмикронкоронавирус
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