В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"
Вторник, 28 декабря 2021, 16:39
В столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook
Прямая речь: "На сегодняшний день в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "Дельта".
Детали: Чиновник добавил, что, по словам медиков, вакцинированные пациенты болеют "Омикроном" в легкой форме. Других деталей он не предоставил.
Напомним: Австралия в понедельник сообщила о первой зафиксированной смерти от нового ковид-варианта Omicron.
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Украинская правда