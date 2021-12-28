В уряді розповіли, на що здебільшого витрачають "тисячу Зеленського"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що тисячу гривень, отриману за вакцинацію, українці найчастіше витрачають на книжки.

Джерело: Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського

Деталі: За його словами, через Ощадбанк на спецрахунки українців вже переказано понад 3,6 млрд грн. З них громадяни вже витратили понад 365 млн грн.

За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідування кінотеатрів, 11% – на подорожі залізницею і 10% на інші речі.

Глава уряду також розповів, що наразі вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяви на отримання 1 тис. грн від держави в межах програми "єПідтримка". Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

Передісторія: Станом на 22 грудня витрати українців "ковідних тисяч" складали 200 мільйонів гривень.

Програма "еПідтримка" стартувала 19 грудня.

За перші два дні українці витратили понад 130 мільйонів гривень за цією програмою.