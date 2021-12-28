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В уряді розповіли, на що здебільшого витрачають "тисячу Зеленського"

Вівторок, 28 грудня 2021, 16:04
В уряді розповіли, на що здебільшого витрачають тисячу Зеленського
фото AFP via Getty Images

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що тисячу гривень, отриману за вакцинацію, українці найчастіше витрачають на книжки.

Джерело: Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського

Деталі: За його словами, через Ощадбанк на спецрахунки українців вже переказано понад 3,6 млрд грн. З них громадяни вже витратили понад 365 млн грн.

За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідування кінотеатрів, 11% – на подорожі залізницею і 10% на інші речі.

Глава уряду також розповів, що наразі вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяви на отримання 1 тис. грн від держави в межах програми "єПідтримка". Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

Передісторія: Станом на 22 грудня витрати українців "ковідних тисяч" складали 200 мільйонів гривень.

Програма "еПідтримка" стартувала 19 грудня.

За перші два дні українці витратили понад 130 мільйонів гривень за цією програмою.

Українська правда

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Теми: вакцинаціягрошіЗеленськийШмигаль
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