В правительстве рассказали, на что в основном тратят "тысячу Зеленского"

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что тысячу гривен, полученную за вакцинацию, украинцы чаще всего тратят на книги.

Источник: Шмигаль на совещании у президента Владимира Зеленского

Детали: По его словам, через Ощадбанк на спецсчета украинцев уже перечислены более 3,6 млрд грн. Из них граждане уже потратили более 365 млн.

По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на поездки по железной дороге и 10% на другие вещи.

Глава правительства также рассказал, что на данный момент уже более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявления на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "еПоддержка". Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках.

Предыстория: По состоянию на 22 декабря траты украинцев "ковидных тысяч" составляли 200 миллионов гривен.

Программа "еПоддержка" стартовала 19 декабря.

За первые два дня украинцы потратили более 130 миллионов гривен по этой программе.