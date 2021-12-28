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В правительстве рассказали, на что в основном тратят "тысячу Зеленского"

Вторник, 28 декабря 2021, 16:04
В правительстве рассказали, на что в основном тратят тысячу Зеленского
фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что тысячу гривен, полученную за вакцинацию, украинцы чаще всего тратят на книги.

Источник: Шмигаль на совещании у президента Владимира Зеленского

Детали: По его словам, через Ощадбанк на спецсчета украинцев уже перечислены более 3,6 млрд грн. Из них граждане уже потратили более 365 млн.

По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на поездки по железной дороге и 10% на другие вещи.

Глава правительства также рассказал, что на данный момент уже более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявления на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "еПоддержка". Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках.

Предыстория: По состоянию на 22 декабря траты украинцев "ковидных тысяч" составляли 200 миллионов гривен.

Программа "еПоддержка" стартовала 19 декабря.

За первые два дня украинцы потратили более 130 миллионов гривен по этой программе.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияденьгиЗеленскийШмыгаль
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