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Генсек Ради Європи заявила про відхід Росії від європейських цінностей

Вівторок, 28 грудня 2021, 18:00
Генсек Ради Європи заявила про відхід Росії від європейських цінностей
Марія Пейчинович-Буріч. Фото: пресслужба Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей у зв'язку з ліквідацією організації "Міжнародний меморіал" в РФ.

Про це йдеться в оприлюдненій 28 грудня заяві Пейчинович-Бурич, повідомляє "Європейська правда".

"Ліквідація "Міжнародного меморіалу" – руйнівна новина для громадянського суспільства в Російській Федерації. Існування та розвиток організацій громадянського суспільства є важливою опорою будь-якої європейської демократії. Проте Російська Федерація, схоже, все далі відходить від загальноєвропейських стандартів і цінностей", - заявила генсек Ради Європи.

Вона зазначила, що на додачу влада Росії проігнорувала неодноразові заклики РЄ переглянути "Закон про іноземних агентів" і відхилила пропозицію переглянути законодавство відповідно до Європейської конвенції про права людини. 

"Це дуже сумно. Ми продовжуємо пропонувати нашу допомогу та досвід, але сьогодні настав темний день для громадянського суспільства в Російській Федерації", - заявила Пейчинович-Бурич.

28 грудня Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію організації "Міжнародний меморіал", яка спеціалізується на дослідженнях політичних репресій в Радянському Союзі.

Прокуратура, яка звернулась з клопотання про ліквідацію,  пояснила, що "Міжнародний меморіал" нібито неодноразово порушував вимоги законодавства щодо "іноземних агентів".

На підсумковому засіданні представник Генпрокуратури заявив, що організація "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців".

У Росії діє також правозахисний центр "Меморіал" (іноагент із 2014). Питання його ліквідації зараз теж розглядається в суді.

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Теми: ПАРЄРосіяправа людини
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