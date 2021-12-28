Генсек Совета Европы заявила об отходе России от европейских ценностей

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Россия продолжает отдаляться от общеевропейских ценностей в связи с ликвидацией организации "Международный мемориал" в РФ.

Об этом говорится в обнародованном 28 декабря заявлении Пейчинович-Бурич, сообщает "Европейская правда".

"Ликвидация "Международного мемориала" – разрушительная новость для гражданского общества в Российской Федерации. Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако Российская Федерация похоже все дальше отходит от общеевропейских стандартов и ценностей", - заявила генсек Совет Европы.

Она отметила, что вдобавок власти России проигнорировали неоднократные призывы СЕ пересмотреть "Закон об иностранных агентах" и отклонили предложение пересмотреть законодательство в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

"Это очень грустно. Мы продолжаем предлагать нашу помощь и опыт, но сегодня наступил темный день для гражданского общества в Российской Федерации", – заявила Пейчинович-Бурич.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации организации "Международный мемориал", специализирующейся на исследованиях политических репрессий в Советском Союзе.

Прокуратура, обратившаяся с ходатайства о ликвидации, объяснила, что "Международный мемориал" якобы неоднократно нарушал требования законодательства по "иностранным агентам".

На итоговом заседании представитель Генпрокуратуры заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, отбеливает и реабилитирует нацистских преступников".

В России действует также правозащитный центр "Мемориал" (иноагент с 2014 года). Вопрос его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде.