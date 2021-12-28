Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек Совета Европы заявила об отходе России от европейских ценностей

Вторник, 28 декабря 2021, 19:00
Мария Пейчинович-Бурич. Фото: пресс-служба Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Россия продолжает отдаляться от общеевропейских ценностей в связи с ликвидацией организации "Международный мемориал" в РФ.

Об этом говорится в обнародованном 28 декабря заявлении Пейчинович-Бурич, сообщает "Европейская правда".

"Ликвидация "Международного мемориала" – разрушительная новость для гражданского общества в Российской Федерации. Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако Российская Федерация похоже все дальше отходит от общеевропейских стандартов и ценностей", - заявила генсек Совет Европы.

Она отметила, что вдобавок власти России проигнорировали неоднократные призывы СЕ пересмотреть "Закон об иностранных агентах" и отклонили предложение пересмотреть законодательство в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

"Это очень грустно. Мы продолжаем предлагать нашу помощь и опыт, но сегодня наступил темный день для гражданского общества в Российской Федерации", – заявила Пейчинович-Бурич.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации организации "Международный мемориал", специализирующейся на исследованиях политических репрессий в Советском Союзе.

Прокуратура, обратившаяся с ходатайства о ликвидации, объяснила, что "Международный мемориал" якобы неоднократно нарушал требования законодательства по "иностранным агентам".

На итоговом заседании представитель Генпрокуратуры заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, отбеливает и реабилитирует нацистских преступников".

В России действует также правозащитный центр "Мемориал" (иноагент с 2014 года). Вопрос его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде.

Темы: ПАСЕРосcияправа человека
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден и Зеленский вскоре проведут телефонный разговор – Белый дом

Новости 29 декабря: переговоры США и России, обыски у членов "Евролидарности"

Байден и Путин поговорят по телефону в четверг

Водительские права, техпаспорта и студенческие в "Дии" приравняли к бумажным

Лидер "антивакцинаторов" вышел из психбольницы: экспертиза завершена

ВИДЕОЛукашенко и Путин договорились о совместных военных учениях в Беларуси после Нового года

Все новости...
ПАСЕ
Беларусскую оппозиционершу Колесникову наградили в ПАСЕ премией Гавела
ПАСЕ проведет срочные дебаты по миграционной кризиса на границе с Беларусью
Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за "Спутника V"
Последние новости
01:55
Саакашвили принудительно перевезли ночью из больницы в тюрьму – Ясько
01:31
В ходе переговоров в Женеве встреча Байдена и Путина не запланирована – Белый дом
00:48
В США показатель заболеваемости Covid за неделю вырос на 60%
23:22
В СНБО считают, что российских войск на границах недостаточно для полномасштабного вторжения
22:38
Фигурант по делу нападения на журналистов провел "мероприятие" при содействии НСЖУ
21:57
Байден и Зеленский вскоре проведут телефонный разговор – Белый дом
21:41
Хмельницкий выходит из UDP: Иванов выкупает 55% его акций
21:16
На счета угольных предприятий насчитали 300 млн грн на зарплату шахтерам
21:01
АМКУ оштрафовал компании группы Бахматюка на 10 миллионов: в чем причина
20:53
Новости 29 декабря: переговоры США и России, обыски у членов "Евролидарности"
Все новости...