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У КМДА заперечили, що 29 грудня перевірятимуть сирени

Вівторок, 28 грудня 2021, 19:45

Київська міська державна адміністрація  заперечила, що 29 грудня проводимуть заплановану перевірку сирен сповіщення населення.

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар начальниці відділу інформацінйого забезпечення та комунікації КМДА Катерини Баранової

Пряма мова Баранової: "Деякі з виконавців перевиконали доручення, коли ще не було узгоджено дату".

Деталі: Чиновниця додала, що 29 грудня розглядали як одну з можливих дат.

Раніше в під’їздах окремих житлових будинків столиці поширили оголошення, що заплановану перевірку територіальної системи сповіщення населення призначили на 29 грудня з 12:00 по 13:00. 

Оголошення, яке поширювали в під'їздах столичних будинків
Оголошення, яке поширювали в під'їздах столичних будинків
Фото: Катерина Тищенко, УП

Що було раніше: У КМДА анонсували в середині грудня, що місцева влада хоче перевірити роботу електричних сирен для сповіщення населення в разі надзвичайних ситуацій.

Українська правда
Теми: КиївКМДАвійна


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