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В КГГА отрицают, что 29 декабря будут проверять сирены

Вторник, 28 декабря 2021, 18:45
В КГГА отрицают, что 29 декабря будут проверять сирены

Киевская городская государственная администрация возразила, что 29 декабря не будут проводить запланированную проверку сирен оповещения населения.

Источник: "Суспильне" ссылаясь на комментарий начальницы отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерины Барановой

Прямая речь Барановой: "Некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата".

Детали: Чиновница добавила, что 29 декабря рассматривалась властями как одна из возможных дат.

Ранее в подъездах отдельных жилых домов столицы распространили объявление, что запланированную проверку территориальной системы оповещения населения назначили на 29 декабря с 12:00 до 13:00.

Объявление, распространенное в подъездах столичных жилых домов
Объявление, распространенное в подъездах столичных жилых домов
Фото: Екатерина Тищенко, УП

Что было ранее: В КГГА анонсировали в середине декабря, что местные власти хотят проверить работу электрических сирен для оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Украинская правда
Темы: КиевКГГАвойна
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