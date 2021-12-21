У столиці планують перевірити роботу сирен оповіщення населення
Вівторок, 21 грудня 2021, 13:22
У Київській міській державній адміністрації планують вмикати сирени, щоби перевірити готовність територіальної системи оповіщення.
Джерело: пресслужба КМДА
Деталі: У департаменті муніципальної безпеки КМДА опрацьовують план перевірки готовності електричних систем.
Пресслужба повідомить окремо, у який день вмикатимуть сирени.
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Передісторія:
- У Києві міська влада розглядає варіанти опору та захисту столиці в разі повномасштабного військового наступу Росії.
- Мер Віталій Кличко заявляв у ході щорічного звіту, що в столиці збільшують особовий склад бригад територіальної оборони.
- На початку грудня представники Державної служби з надзвичайних ситуацій перевіряли стан об’єктів укриття та бомбосховища в столиці.
Українська правда