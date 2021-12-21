У столиці планують перевірити роботу сирен оповіщення населення

У Київській міській державній адміністрації планують вмикати сирени, щоби перевірити готовність територіальної системи оповіщення.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: У департаменті муніципальної безпеки КМДА опрацьовують план перевірки готовності електричних систем.

Пресслужба повідомить окремо, у який день вмикатимуть сирени.

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