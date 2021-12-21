Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У столиці планують перевірити роботу сирен оповіщення населення

Вівторок, 21 грудня 2021, 13:22

У Київській міській державній адміністрації планують вмикати сирени, щоби перевірити готовність територіальної системи оповіщення.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: У департаменті муніципальної безпеки КМДА опрацьовують план перевірки готовності електричних систем.

Пресслужба повідомить окремо, у який день вмикатимуть сирени.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія

  • У Києві міська влада розглядає варіанти опору та захисту столиці в разі повномасштабного військового наступу Росії. 
  • Мер Віталій Кличко заявляв у ході щорічного звіту, що в столиці збільшують особовий склад бригад територіальної оборони.
  • На початку грудня представники Державної служби з надзвичайних ситуацій перевіряли стан об’єктів укриття та бомбосховища в столиці.

Українська правда
Теми: КиївКМДАвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Усі новини...
Київ
Судитимуть іноземця, який до смерті побив пішохода в центрі Києва
Екопарк Совські ставки. Фінішна пряма — земельна комісія Київради
У Києві за добу майже 1,5 тисячі нових хворих на ковід, 16 людей померли
Останні новини
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
02:55
У М'янмі військові напали на село: десятки вбитих, серед яких – жінки і діти
Усі новини...