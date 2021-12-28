Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На грип і ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей – МОЗ

Вівторок, 28 грудня 2021, 23:10
Фото: Ельдар Сарахман, УП

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що на грип та ГРВІ наразі захворіли 2,8 мільйони людей, більше третини з яких – неповнолітні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в МОЗ

Дослівно: "Центр громадського здоров’я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання. 

Наразі на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн людей, 38,3% з яких – діти віком до 17 років".

Деталі: Інститут інфекційних хвороб Національної академії медичних наук виявив циркуляцію штамів грипу A(H3N2) та грипу В. 

У міністерстві закликають вакцинуватися, щоби убезпечити себе та оточення, особливо в контексті пандемії COVID-19.

За даними МОЗ, цього року вакцинували 113 818 осіб, з них 64 722 із груп медичного та професійного ризиків. До групи професійного ризику відносять, передовсім, військовослужбовців, представників освіти та державних органів влади.

Крім того, у відомстві запевнили, що уряд придбав близько 180 тисяч доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів. Окремо Україні надали безкоштовну партію вакцини корейського виробництва в рамках механізму допомоги PIVI.

Що було раніше: У жовтні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяв безпрецедентну кількість вакцини проти найбільш поширених штамів грипу цього року. Водночас, тоді міністр зазначив, що в інших країнах спостерігали зменшення циркуляції грипу внаслідок поширення коронавірусу.

Українська правда
Теми: грипМОЗвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім

Новини 29 грудня: переговори США та Росії, обшуки у членів "Євролідарності"

Байден і Путін поговорять телефоном у четвер

Водійські права, техпаспорти і студентські в "Дії" прирівняли до паперових

Лідер "антивакцинаторів" вийшов із психлікарні: експертиза завершилася

ВІДЕОЛукашенко й Путін домовилися про спільні військові навчання в Білорусі після Нового року

Усі новини...
грип
В Ізраїлі спалах пташиного грипу — померли більше 5 тисяч журавлів
В Україну надійде 1,5 млн доз вакцин проти грипу
Рівень захворюваності грипом у Києві перевищує епідпоріг на 18%
Останні новини
01:31
Під час переговорів у Женеві зустріч Байдена і Путіна не запланована – Білий дім
00:48
У США показник захворюваності на Covid за тиждень зріс на 60%
23:22
Російських військ на кордонах недостатньо для повномасштабного вторгнення – Данілов
22:38
Фігурант у справі нападу на журналістів провів "захід" за підтримки НСЖУ
21:57
Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім
21:41
Хмельницький виходить з UDP: Іванов викуповує 55% його акцій
21:16
На рахунки вугільних підприємств нарахували 300 млн грн на зарплати шахтарям
21:01
АМКУ оштрафував компанії групи Бахматюка на 10 мільйонів: у чому причина
20:53
Новини 29 грудня: переговори США та Росії, обшуки у членів "Євролідарності"
20:40
АМКУ оштрафував "Дніпроазот" Коломойського на 80 мільйонів за зупинку виробництва хлору
Усі новини...