На грип і ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що на грип та ГРВІ наразі захворіли 2,8 мільйони людей, більше третини з яких – неповнолітні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в МОЗ

Дослівно: "Центр громадського здоров’я України фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання.

Наразі на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн людей, 38,3% з яких – діти віком до 17 років".

Деталі: Інститут інфекційних хвороб Національної академії медичних наук виявив циркуляцію штамів грипу A(H3N2) та грипу В.

У міністерстві закликають вакцинуватися, щоби убезпечити себе та оточення, особливо в контексті пандемії COVID-19.

За даними МОЗ, цього року вакцинували 113 818 осіб, з них 64 722 із груп медичного та професійного ризиків. До групи професійного ризику відносять, передовсім, військовослужбовців, представників освіти та державних органів влади.

Крім того, у відомстві запевнили, що уряд придбав близько 180 тисяч доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів. Окремо Україні надали безкоштовну партію вакцини корейського виробництва в рамках механізму допомоги PIVI.

Що було раніше: У жовтні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяв безпрецедентну кількість вакцини проти найбільш поширених штамів грипу цього року. Водночас, тоді міністр зазначив, що в інших країнах спостерігали зменшення циркуляції грипу внаслідок поширення коронавірусу.