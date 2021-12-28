Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 миллиона человек - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что гриппом и ОРВИ в настоящее время заболели 2,8 миллиона человек, более трети из которых – несовершеннолетние.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Минздраве

Дословно: "Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями.

В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых – дети в возрасте до 17 лет".

Детали: Институт инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук выявил циркуляцию в Украине штаммов гриппа A(H3N2) и В.

В министерстве призывают вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и окружение, особенно в контексте пандемии COVID-19.

По данным Минздрава, в текущем году вакцинировали 113 818 человек, из них 64 722 из групп медицинского и профессионального рисков. К группе профессионального риска относят прежде всего военнослужащих, представителей системы образования и государственных органов власти.

Кроме того, в ведомстве заверили, что правительство приобрело около 180 тысяч доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов. Отдельно Украине была предоставлена ​​бесплатная партия вакцины корейского производства в рамках механизма помощи PIVI.

Что было раньше: В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал поставки беспрецедентного количества вакцины против наиболее распространенных штаммов гриппа в этом году. В то же время министр отметил, что в других странах наблюдали уменьшение циркуляции гриппа вследствие распространения коронавируса.