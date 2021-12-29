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Франція зафіксувала рекорд нових Covid-випадків

Середа, 29 грудня 2021, 00:20
ФОТО: GETTY IMAGES

Франція повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за добу - 179 807.

Джерело: Reuters з посиланням на Covidtracker.fr

Деталі: Як повідомляється, це найбільша кількість нових випадків зараження за добу в Європі і один з  найвищих одноденних показників у світі з початку пандемії. З початку пандемії лише Штати та Індія повідомили, що середня кількість нових випадків за добу перевищує 200 тисяч. 

Що передувало: Попередній рекорд Франції -  104 611 щоденних заражень - був встановлений у суботу.  Чиновники пов'язують сплеск із поширенням штаму "Омікрон", а також зі збільшенням кількості скринінгових тестів, проведених в останні дні перед Різдвом.

Теми: Франціякоронавірус


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