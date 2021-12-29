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Франция зафиксировала рекорд новых Covid-случаев

Среда, 29 декабря 2021, 00:20
ФОТО: GETTY IMAGES

Франция сообщила о рекордном количестве случаев COVID-19 в сутки – 179 807.

Источник: Reuters со ссылкой на Covidtracker.fr

Детали: Как сообщается, это наибольшее количество новых случаев заражения за сутки в Европе и один из самых высоких однодневных показателей в мире с начала пандемии. С начала пандемии только Штаты и Индия сообщили, что среднее количество новых случаев в сутки превышает 200 тысяч.

Что предшествовало: Предыдущий рекорд Франции - 104 611 ежедневных заражений - был установлен в субботу. Чиновники связывают всплеск с распространением штамма "Омикрон", а также с увеличением количества скрининговых тестов, проведенных в последние дни перед Рождеством.

Темы: Франциякоронавирус
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