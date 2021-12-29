Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЗМІ: Ізраїль завдав авіаудару по порту Латакія в Сирії

Середа, 29 грудня 2021, 01:25
ФОТО: AP

Ізраїль завдав авіаудару по сирійському порту Латакія, що спричинило пожежу.

Джерело: AFP з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA

Деталі: З початку громадянської війни в Сирії в 2011 році Ізраїль регулярно завдає авіаударів по своєму сусіду, в основному націлюючись на сирійські урядові війська та підтримувані Іраном сили союзників і бойовиків "Хезболли".

Джерело SANA повідомило, що Ізраїль здійснив атаку з кількома ракетами з боку Середземного моря. Удар був націлений на контейнерний майданчик в порту Латакії. В контейнерах перевозили "моторне масло та запчастини для автомобілів та інших транспортних засобів". Зазначається, що удар завдав "значної матеріальної шкоди".

Британський військовий моніторинг Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR) заявив, що вантаж був "зброєю та боєприпасами", які вибухнули під час "потужних вибухів, які відчувалися в місті Латакія та його передмістях". Зазначається, що незрозуміло, чи була зброя з Ірану чи іншого постачальника.

Губернатор Латакії Ісмаїл Хілал сказав, що до полудня пожежники взяли вогонь під контроль.

Відповідаючи на запитання про удар, представник ізраїльської армії сказав, що "ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".

За даними SOHR, цього року Ізраїль обстріляв Сирію майже 30 разів, убивши 130 людей, у тому числі п’ять цивільних і 125 бойовиків.  У найсмертоносній операції з моменту початку ударів Ізраїль у січні цього року вбив 57 урядових військових і бойовиків на сході Сирії.

Ізраїльські військові відстоювали удари як необхідний захід, щоб завадити Ірану, який був ключовим прихильником сирійського уряду в конфлікті. Він фінансує, озброює та керує низкою сирійських та іноземних угруповань, які воюють разом із регулярними збройними силами, головним серед яких є ліванська "Хезболла".  Глава військової розвідки Ізраїлю генерал-майор Аарон Халіва звинуватив Іран у "просуванні підривної діяльності та терору" на Близькому Сході. 

AFP пише, що в тіньовій війні Ізраїль націлився на підозрювані іранські військові об’єкти в Сирії та розгорнув диверсійну кампанію проти ядерної програми Ірану.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 7 грудня Ізраїль завдав удару по вантажу іранської зброї в Латакії, що стало першим ударом по порту з початку війни.

Теми: ІзраїльСирія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну - Данілов

Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп

Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Усі новини...
Ізраїль
В Ізраїлі спалах пташиного грипу — померли більше 5 тисяч журавлів
Іран заявляє, що його військові навчання з балістичними ракетами були "попередженням" Ізраїлю
Ізраїль вводить 4-ту дозу вакцинації проти Covid особам від 60 років і медикам
Останні новини
04:48
Ізраїль схвалив 4-ту дозу ковід-вакцини для осіб з ослабленим імунітетом
03:52
Вітер і лісові пожежі: в Колорадо згоріли понад 500 будинків
02:55
"Час атаки скоро настане" – Саакашвілі
01:57
оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"
01:18
Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну
00:51
У США повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих дітей через "омікрон"
23:42
В Росії зафіксували найбільшу місячну смертність від коронавірусу
23:08
оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години
22:27
Зеленський підписав указ про "подвійну мінімалку" для військових з 2023 року
21:48
В Білорусі визнали соцмережі правозахисної групи екстремістськими матеріалами
Усі новини...