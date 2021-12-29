ЗМІ: Ізраїль завдав авіаудару по порту Латакія в Сирії

Ізраїль завдав авіаудару по сирійському порту Латакія, що спричинило пожежу.

Джерело: AFP з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA

Деталі: З початку громадянської війни в Сирії в 2011 році Ізраїль регулярно завдає авіаударів по своєму сусіду, в основному націлюючись на сирійські урядові війська та підтримувані Іраном сили союзників і бойовиків "Хезболли".

Джерело SANA повідомило, що Ізраїль здійснив атаку з кількома ракетами з боку Середземного моря. Удар був націлений на контейнерний майданчик в порту Латакії. В контейнерах перевозили "моторне масло та запчастини для автомобілів та інших транспортних засобів". Зазначається, що удар завдав "значної матеріальної шкоди".

Британський військовий моніторинг Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR) заявив, що вантаж був "зброєю та боєприпасами", які вибухнули під час "потужних вибухів, які відчувалися в місті Латакія та його передмістях". Зазначається, що незрозуміло, чи була зброя з Ірану чи іншого постачальника.

Губернатор Латакії Ісмаїл Хілал сказав, що до полудня пожежники взяли вогонь під контроль.

Відповідаючи на запитання про удар, представник ізраїльської армії сказав, що "ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".

За даними SOHR, цього року Ізраїль обстріляв Сирію майже 30 разів, убивши 130 людей, у тому числі п’ять цивільних і 125 бойовиків. У найсмертоносній операції з моменту початку ударів Ізраїль у січні цього року вбив 57 урядових військових і бойовиків на сході Сирії.

Ізраїльські військові відстоювали удари як необхідний захід, щоб завадити Ірану, який був ключовим прихильником сирійського уряду в конфлікті. Він фінансує, озброює та керує низкою сирійських та іноземних угруповань, які воюють разом із регулярними збройними силами, головним серед яких є ліванська "Хезболла". Глава військової розвідки Ізраїлю генерал-майор Аарон Халіва звинуватив Іран у "просуванні підривної діяльності та терору" на Близькому Сході.

AFP пише, що в тіньовій війні Ізраїль націлився на підозрювані іранські військові об’єкти в Сирії та розгорнув диверсійну кампанію проти ядерної програми Ірану.

Нагадаємо: Як повідомлялося, 7 грудня Ізраїль завдав удару по вантажу іранської зброї в Латакії, що стало першим ударом по порту з початку війни.