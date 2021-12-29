СМИ: Израиль нанес авиаудар по порту Латакия в Сирии

Израиль нанес авиаудар по сирийскому порту Латакия, что повлекло за собой пожар.

Источник: AFP со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA

Детали: С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль регулярно наносит авиаудары по своему соседу, в основном нацеливаясь на сирийские правительственные войска и поддерживаемые Ираном силы союзников и боевиков "Хезболлы".

Источник SANA сообщил, что Израиль совершил атаку с несколькими ракетами со стороны Средиземного моря. Удар был нацелен на контейнерную площадку в порту Латакии. В контейнерах перевозили "моторное масло и запчасти для автомобилей и других транспортных средств". Отмечается, что удар нанес "значительный материальный ущерб".

Британский военный мониторинг Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявил, что груз был "оружием и боеприпасами", разразившимися во время "мощных взрывов, которые ощущались в городе Латакия и его пригородах". Отмечается, что непонятно, было ли оружие из Ирана или другого поставщика.

Губернатор Латакии Исмаил Хилал сказал, что к полудню пожарные взяли огонь под контроль.

Отвечая на вопрос об ударе, представитель израильской армии сказал, что "мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ".

По данным SOHR, в этом году Израиль обстрелял Сирию почти 30 раз, убив 130 человек, в том числе пять гражданских и 125 боевиков. В самой смертоносной операции с момента начала ударов Израиль в январе этого года убил 57 правительственных военных и боевиков на востоке Сирии.

Израильские военные отстаивали удары как необходимую меру, чтобы помешать Ирану, который являлся ключевым сторонником сирийского правительства в конфликте. Он финансирует, вооружает и управляет рядом сирийских и иностранных группировок, которые воюют вместе с регулярными вооруженными силами, главной из которых является ливанская "Хезболла". Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива обвинил Иран в "продвижении подрывной деятельности и террора" на Ближнем Востоке.

AFP пишет, что в теневой войне Израиль нацелился на подозреваемые иранские военные объекты в Сирии и развернул диверсионную кампанию против ядерной программы Ирана.

Напомним: Как сообщалось, 7 декабря Израиль нанес удар по грузу иранского оружия в Латакии, что стало первым ударом по порту с начала войны.