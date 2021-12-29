В США больше всего новых больных Covid с начала пандемии — более полумиллиона

В США зарегистрировали 512 553 новых случая коронавируса – это самое большое количество случаев, зарегистрированное с начала пандемии.

Источник: The Guardian, данные Университета Джона Хопкинса

Детали: Как сообщается, предыдущий рекорд, установленный 8 января 2021 года, составил 294 015 заражений в сутки.

The Guardian пишет, что в рождественские выходные задержка отчетности: многие центры тестирования, вероятно, были закрыты в праздничные дни, а это значит, что некоторые результаты тестов, вероятно, были бы перенесены на понедельник и вторник.

Напомним: О рекордном количестве случаев COVID-19 за сутки сообщила также Франция - 179 807.