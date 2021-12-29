Вашингтон назвав ліквідацію "Міжнародного меморіалу" Росією образою прав людини
Вашингтон засудив переслідування та ліквідацію організації "Міжнародний меморіал" в РФ, назвавши це образою справи прав людини у світі.
Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен
Дослівно: "Ми також продовжуємо із занепокоєнням стежити за паралельними зусиллями Росії щодо закриття дочірньої організації "Міжнародного меморіалу" Правозахисного центру "Меморіал".
Переслідування Міжнародного правозахисного центру "Меморіал" і "Меморіалу" є образою їхньої благородної місії та справи прав людини всюди. Народ Росії – і пам’ять мільйонів людей, які постраждали від репресій радянських часів – заслуговують на краще".
Деталі: Блінкен додав, що закриття "Міжнародного меморіалу" сталося після року скорочення простору для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії.
Що передувало: Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей у зв'язку з ліквідацією "Міжнародного меморіалу".
Передісторія:
- 28 грудня Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію організації "Міжнародний меморіал", яка спеціалізується на дослідженнях політичних репресій в Радянському Союзі.
- Прокуратура, яка звернулась з клопотання про ліквідацію, пояснила, що "Міжнародний меморіал" нібито неодноразово порушував вимоги законодавства щодо "іноземних агентів".
- На підсумковому засіданні представник Генпрокуратури заявив, що організація "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців".
- У Росії діє також правозахисний центр "Меморіал" (іноагент із 2014). Питання його ліквідації зараз теж розглядається в суді.