Вашингтон назвав ліквідацію "Міжнародного меморіалу" Росією образою прав людини

Вашингтон засудив переслідування та ліквідацію організації "Міжнародний меморіал" в РФ, назвавши це образою справи прав людини у світі.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен

Дослівно: "Ми також продовжуємо із занепокоєнням стежити за паралельними зусиллями Росії щодо закриття дочірньої організації "Міжнародного меморіалу" Правозахисного центру "Меморіал".

Переслідування Міжнародного правозахисного центру "Меморіал" і "Меморіалу" є образою їхньої благородної місії та справи прав людини всюди. Народ Росії – і пам’ять мільйонів людей, які постраждали від репресій радянських часів – заслуговують на краще".

Деталі: Блінкен додав, що закриття "Міжнародного меморіалу" сталося після року скорочення простору для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії.

Що передувало: Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей у зв'язку з ліквідацією "Міжнародного меморіалу".

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