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Вашингтон назвав ліквідацію "Міжнародного меморіалу" Росією образою прав людини

Середа, 29 грудня 2021, 05:35
Вашингтон назвав ліквідацію Міжнародного меморіалу Росією образою прав людини
ФОТО: GETTY IMAGES

Вашингтон  засудив переслідування та ліквідацію організації "Міжнародний меморіал" в РФ, назвавши це образою справи прав людини у світі.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен

Дослівно: "Ми також продовжуємо із занепокоєнням стежити за паралельними зусиллями Росії щодо закриття дочірньої організації "Міжнародного меморіалу" Правозахисного центру "Меморіал". 

Переслідування Міжнародного правозахисного центру "Меморіал" і "Меморіалу" є образою їхньої благородної місії та справи прав людини всюди. Народ Росії – і пам’ять мільйонів людей, які постраждали від репресій радянських часів – заслуговують на краще".

Деталі: Блінкен додав, що закриття "Міжнародного меморіалу" сталося після року скорочення простору для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії.

Що передувало: Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей у зв'язку з ліквідацією "Міжнародного меморіалу".

Передісторія:

  • 28 грудня Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію організації "Міжнародний меморіал", яка спеціалізується на дослідженнях політичних репресій в Радянському Союзі.
  • Прокуратура, яка звернулась з клопотання про ліквідацію,  пояснила, що "Міжнародний меморіал" нібито неодноразово порушував вимоги законодавства щодо "іноземних агентів".
  • На підсумковому засіданні представник Генпрокуратури заявив, що організація "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців".
  • У Росії діє також правозахисний центр "Меморіал" (іноагент із 2014). Питання його ліквідації зараз теж розглядається в суді.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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