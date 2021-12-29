Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вашингтон назвав ліквідацію "Міжнародного меморіалу" Росією образою прав людини

Середа, 29 грудня 2021, 06:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Вашингтон  засудив переслідування та ліквідацію організації "Міжнародний меморіал" в РФ, назвавши це образою справи прав людини у світі.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен

Дослівно: "Ми також продовжуємо із занепокоєнням стежити за паралельними зусиллями Росії щодо закриття дочірньої організації "Міжнародного меморіалу" Правозахисного центру "Меморіал". 

Переслідування Міжнародного правозахисного центру "Меморіал" і "Меморіалу" є образою їхньої благородної місії та справи прав людини всюди. Народ Росії – і пам’ять мільйонів людей, які постраждали від репресій радянських часів – заслуговують на краще".

Деталі: Блінкен додав, що закриття "Міжнародного меморіалу" сталося після року скорочення простору для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії.

Що передувало: Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що Росія продовжує віддалятися від загальноєвропейських цінностей у зв'язку з ліквідацією "Міжнародного меморіалу".

Передісторія:

  • 28 грудня Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію організації "Міжнародний меморіал", яка спеціалізується на дослідженнях політичних репресій в Радянському Союзі.
  • Прокуратура, яка звернулась з клопотання про ліквідацію,  пояснила, що "Міжнародний меморіал" нібито неодноразово порушував вимоги законодавства щодо "іноземних агентів".
  • На підсумковому засіданні представник Генпрокуратури заявив, що організація "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців".
  • У Росії діє також правозахисний центр "Меморіал" (іноагент із 2014). Питання його ліквідації зараз теж розглядається в суді.

Теми: РосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують

Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Усі новини...
Росія
AP: США залишать свій авіаносець в Середземному морі через російські війська біля України
У Раді пропонують обкласти спецмитом імпорт всіх енергоресурсів з Росії
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
Останні новини
14:42
Німеччина закриває половину з шести своїх АЕС
14:30
Гроші, вперше з 2014 року, не є найбажанішим подарунком під ялинку для українців - КМІС
14:06
В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
13:53
SpaceX залучила 337 мільйонів доларів фінансування від своїх акціонерів
13:40
Венеційська комісія розкритикувала російський закон про "іноземних агентів"
13:26
Ярославський збільшив свою частку в страховій компанії "Оранта" до 72%
13:17
У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують
12:56
Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
12:52
Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів
12:33
мапаНовий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
Усі новини...