Вашингтон назвал ликвидацию "Международного мемориала" Россией оскорблением прав человека

Вашингтон осудил преследование и ликвидацию организации "Международный мемориал" в РФ, назвав это оскорблением дела прав человека в мире.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен

Дословно: "Мы также продолжаем с беспокойством следить за параллельными усилиями России по закрытию дочерней организации "Международного мемориала" Правозащитного центра "Мемориал".

Преследование Международного правозащитного центра "Мемориал" и "Мемориала" - это оскорбление их благородной миссии и дела прав человека повсюду. Народ России – и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советских времен – заслуживают лучшего".

Детали: Блинкен добавил, что закрытие "Международного мемориала" произошло после года сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России.

Что предшествовало: Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Россия продолжает удаляться от общеевропейских ценностей в связи с ликвидацией "Международного мемориала".

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