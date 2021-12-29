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Вашингтон назвал ликвидацию "Международного мемориала" Россией оскорблением прав человека

Среда, 29 декабря 2021, 06:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Вашингтон осудил преследование и ликвидацию организации "Международный мемориал" в РФ, назвав это оскорблением дела прав человека в мире.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен

Дословно: "Мы также продолжаем с беспокойством следить за параллельными усилиями России по закрытию дочерней организации "Международного мемориала" Правозащитного центра "Мемориал".

Преследование Международного правозащитного центра "Мемориал" и "Мемориала" - это оскорбление их благородной миссии и дела прав человека повсюду. Народ России – и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советских времен – заслуживают лучшего".

Детали: Блинкен добавил, что закрытие "Международного мемориала" произошло после года сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России.

Что предшествовало: Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Россия продолжает удаляться от общеевропейских ценностей в связи с ликвидацией "Международного мемориала".

Предыстория:

  • 28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации организации "Международный мемориал", специализирующейся на исследованиях политических репрессий в Советском Союзе.
  • Прокуратура, обратившаяся с ходатайства о ликвидации, объяснила, что "Международный мемориал" якобы неоднократно нарушал требования законодательства по "иностранным агентам".
  • На итоговом заседании представитель Генпрокуратуры заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, отбеливает и реабилитирует нацистских преступников".
  • В России действует также правозащитный центр "Мемориал" (иноагент с 2014 года). Вопрос его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде.

Темы: РосcияСША
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