Вашингтон назвал ликвидацию "Международного мемориала" Россией оскорблением прав человека
Вашингтон осудил преследование и ликвидацию организации "Международный мемориал" в РФ, назвав это оскорблением дела прав человека в мире.
Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен
Дословно: "Мы также продолжаем с беспокойством следить за параллельными усилиями России по закрытию дочерней организации "Международного мемориала" Правозащитного центра "Мемориал".
Преследование Международного правозащитного центра "Мемориал" и "Мемориала" - это оскорбление их благородной миссии и дела прав человека повсюду. Народ России – и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советских времен – заслуживают лучшего".
Детали: Блинкен добавил, что закрытие "Международного мемориала" произошло после года сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России.
Что предшествовало: Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Россия продолжает удаляться от общеевропейских ценностей в связи с ликвидацией "Международного мемориала".
Предыстория:
- 28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации организации "Международный мемориал", специализирующейся на исследованиях политических репрессий в Советском Союзе.
- Прокуратура, обратившаяся с ходатайства о ликвидации, объяснила, что "Международный мемориал" якобы неоднократно нарушал требования законодательства по "иностранным агентам".
- На итоговом заседании представитель Генпрокуратуры заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, отбеливает и реабилитирует нацистских преступников".
- В России действует также правозащитный центр "Мемориал" (иноагент с 2014 года). Вопрос его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде.