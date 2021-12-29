COVID в Україні: за день більше 5 тисяч нових хворих і 130 тисяч вакцинованих

Протягом минулої доби 28 грудня в Україні зафіксували 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: 353 підтвердженні випадки захворювання у дітей, 98 – у медпрацівників.

За минулу добу: госпіталізовано – 1 153 особи, летальних випадків – 307, одужало – 12 352 особи. Всього від початку пандемії від корона вірусу в Україні померли 95 412 людей.

Згідно із даними МОЗ у вівторок 131 129 людей вакциновано проти COVID-19.

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей. Загалом проведено 28 186 652 щеплення".

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