COVID в Украине: за день более 5 тысяч новых больных и 130 тысяч вакцинированных
За прошедшие сутки 28 декабря в Украине зафиксировали 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Источник: сообщения Минздрава
Детали: 353 подтвержденых случая заболевания у детей, 98 – у медработников.
За минувшие сутки: госпитализировано – 1 153 человека, летальных исходов – 307, выздоровели – 12 352 человека. Всего с начала пандемии от коронавируса в Украине умерло 95 412 человек.
Согласно данным Минздрава, во вторник 131 129 человек вакцинировано против COVID-19.
Дословно: "С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки".
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