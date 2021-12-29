Під час пожежі в лікарні на Івано-Франківщині загинули 4 людини - ОДА
Середа, 29 грудня 2021, 08:47
Під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні загинули 4 людини.
Джерело: повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук
Пряма мова Онищук: "Ми зараз знаходимося в Косівській центральній районній лікарні, де відбулася пожежа. Четверо людей загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє від пожежі.
Троє людей також, які постраждали, направлені до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні".
Що цьому передувало:
- Ввечері 28 грудня стало відомо, що у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Тоді повідомлялося про 2 загиблих.
Українська правда