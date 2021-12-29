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Під час пожежі в лікарні на Івано-Франківщині загинули 4 людини - ОДА

Середа, 29 грудня 2021, 08:47
НАСЛІДКИ ПОЖЕЖІ В ПАЛАТІ. ФОТО: ГУ ДСНС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні загинули 4 людини.

Джерело: повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук

Пряма мова Онищук: "Ми зараз знаходимося в Косівській центральній районній лікарні, де відбулася пожежа. Четверо людей загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє від пожежі.

Троє людей також, які постраждали, направлені до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні".

Що цьому передувало:  

  • Ввечері 28 грудня стало відомо, що у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Тоді повідомлялося про 2 загиблих.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяІвано-Франківськ


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