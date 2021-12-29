Під час пожежі в лікарні на Івано-Франківщині загинули 4 людини - ОДА

НАСЛІДКИ ПОЖЕЖІ В ПАЛАТІ. ФОТО: ГУ ДСНС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні загинули 4 людини.

Джерело: повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук

Пряма мова Онищук: "Ми зараз знаходимося в Косівській центральній районній лікарні, де відбулася пожежа. Четверо людей загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє від пожежі.

Троє людей також, які постраждали, направлені до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні".

Що цьому передувало: