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Во время пожара в больнице в Ивано-Франковской области погибли 4 человека - ОГА

Среда, 29 декабря 2021, 07:47
Во время пожара в больнице в Ивано-Франковской области погибли 4 человека - ОГА

Во время пожара в Косовской центральной районной больнице погибли 4 человека.

Источник: сообщение председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук

Прямая речь Онищук: "Мы сейчас находимся в Косовской центральной районной больнице, где произошел пожар. Четверо человек погибли. Один человек, по предварительной информации, умер от болезни COVID-19, трое - от пожара.

Три человека также, пострадавшие, направлены в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу".

Что этому предшествовало:

Вечером 28 декабря стало известно, что в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Тогда сообщалось о 2 погибших.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеИвано-Франковск
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