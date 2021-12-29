Во время пожара в больнице в Ивано-Франковской области погибли 4 человека - ОГА
Среда, 29 декабря 2021, 08:47
Во время пожара в Косовской центральной районной больнице погибли 4 человека.
Источник: сообщение председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук
Прямая речь Онищук: "Мы сейчас находимся в Косовской центральной районной больнице, где произошел пожар. Четверо человек погибли. Один человек, по предварительной информации, умер от болезни COVID-19, трое - от пожара.
Три человека также, пострадавшие, направлены в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу".
Что этому предшествовало:
Вечером 28 декабря стало известно, что в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Тогда сообщалось о 2 погибших.