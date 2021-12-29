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Дві області в Україні потрапили у помаранчеву зону епіднебезпеки

Середа, 29 грудня 2021, 09:59
Фото: Ельдар Сарахман

У Донецькій та Чернігівській області станом на 29 грудня перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Згідно із даними МОЗ у Донецькій і Чернігівській області 28 грудня перевищено коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%. До цього ці області були у жовтій зоні.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки  не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони.

Він визначається автоматично. На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

 
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Передісторія:

  • Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 30 грудня перевести з "червоної" у "жовту" зону епідемічної небезпеки Волинську та Запорізьку області

Українська правда
Теми: коронавірус


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