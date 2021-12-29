Две области в Украине попали в оранжевую зону эпиднебезопасности

В Донецкой и Черниговской области на 29 декабря превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

Источник: сообщения Минздрава

Детали: Согласно данным Минздрава в Донецкой и Черниговской области, 28 декабря превышен коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%. До этого эти области были в желтой зоне.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к "красной" зоне.

Он определяется автоматически. При оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Предыстория: