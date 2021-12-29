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Две области в Украине попали в оранжевую зону эпиднебезопасности

Среда, 29 декабря 2021, 08:59
Две области в Украине попали в оранжевую зону эпиднебезопасности
Фото: Эльдар Сарахман

В Донецкой и Черниговской области на 29 декабря превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

Источник: сообщения Минздрава

Детали: Согласно данным Минздрава в Донецкой и Черниговской области, 28 декабря превышен коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%. До этого эти области были в желтой зоне.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к "красной" зоне.

Он определяется автоматически. При оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Предыстория:

  • Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 30 декабря перевести из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности Волынскую и Запорожскую области.

Темы: эпидзоныэпидемиякарантинCovid-2019коронавирус
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