Две области в Украине попали в оранжевую зону эпиднебезопасности
Среда, 29 декабря 2021, 09:59
В Донецкой и Черниговской области на 29 декабря превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.
Источник: сообщения Минздрава
Детали: Согласно данным Минздрава в Донецкой и Черниговской области, 28 декабря превышен коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%. До этого эти области были в желтой зоне.
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к "красной" зоне.
Он определяется автоматически. При оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
Предыстория:
- Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 30 декабря перевести из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности Волынскую и Запорожскую области.