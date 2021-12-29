В Україні виявили 5 нових хворих із "Омікроном"
Середа, 29 грудня 2021, 11:50
Станом на 28 грудня в Україні виявили 5 нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон".
Джерело: повідомлення МОЗ
Деталі: Перший випадок зараження "Омікроном" підтвердили ще 18 грудня. П’ять нових підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.
Дослівно: "Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам "Омікрон".
Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі.
Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування".
Передісторія:
- 28 грудня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що у столиці зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".
- З 3 грудня Україна запровадила обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись із країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.