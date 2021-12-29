В Україні виявили 5 нових хворих із "Омікроном"

Станом на 28 грудня в Україні виявили 5 нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон".

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Перший випадок зараження "Омікроном" підтвердили ще 18 грудня. П’ять нових підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

Дослівно: "Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам "Омікрон".

Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі.

Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування".

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