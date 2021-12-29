Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні виявили 5 нових хворих із "Омікроном"

Середа, 29 грудня 2021, 11:50
Фото ілюстративне

Станом на 28 грудня в Україні виявили 5 нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон".

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Перший випадок зараження "Омікроном" підтвердили ще 18 грудня. П’ять нових підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

Дослівно: "Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам "Омікрон".

Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі.

Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування".

Передісторія:

  • 28 грудня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що у столиці зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".
  • З 3 грудня Україна запровадила обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись із країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.

Теми: Омікронкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар

У поліції пояснили, чому звинувачують у вбивстві жінку, яка відібрала ніж у нападника

відеоУ Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти

Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць

Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем

РФ хоче, щоб США допомогли "засватати" Україні ватажків ОРДЛО як переговорників

Усі новини...
Омікрон
У Києві виявили перші випадки "Омікрону"
Екcперти почали знижувати прогнози росту економіки США у 2022 році через "Омікрон" – WSJ
Австралія зафіксувала першу смерть від штаму "омікрон"
Останні новини
23:48
фотоУ Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового
23:02
Пожежа у будівлі парламенту ПАР: підозрюваного затримали
22:14
У РФ придумали, що Європа має ввести санкції проти України за марш Бандери
21:39
У Запоріжжі горів гуртожиток, евакуювали 28 людей
21:03
Путін обговорив свої ідеї щодо "гарантій безпеки" з Ердоганом
20:16
Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар
19:52
У новорічну ніч у Польщі знайшли мертвим українця
19:06
У поліції пояснили, чому звинувачують у вбивстві жінку, яка відібрала ніж у нападника
18:52
На Новий рік у столиці від коронавірусу померли 11 хворих
18:44
Новини економіки: 5600 запрацював, завод Ярославського призупиняється
Усі новини...