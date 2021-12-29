В Украине обнаружили 5 новых больных с "Омикроном"

По состоянию на 28 декабря в Украине выявили 5 новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон".

Источник: сообщения Минздрава

Детали: Первый случай заражения омикроном подтвердили еще 18 декабря. Пять новых подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

Дословно: "Таким образом, в общей сложности было выявлено шесть случаев заболевания штаммом "Омикрон".

Два случая обнаружили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре.

Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования".

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