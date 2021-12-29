В Украине обнаружили 5 новых больных с "Омикроном"
По состоянию на 28 декабря в Украине выявили 5 новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон".
Источник: сообщения Минздрава
Детали: Первый случай заражения омикроном подтвердили еще 18 декабря. Пять новых подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.
Дословно: "Таким образом, в общей сложности было выявлено шесть случаев заболевания штаммом "Омикрон".
Два случая обнаружили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре.
Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования".
Предыстория:
- 28 декабря первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".
- С 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, вернувшихся из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.