Суд у Росії ліквідував відомий правозахисний центр "Меморіал"

Московський міський суд задовольнив позов столичної прокуратури та ухвалив рішення про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал", який займався розслідуванням політичних репресій в СРСР.

Джерело: "Новая газета" із зали суду, Російська служба ВВС

Деталі: "Меморіал" звинуватили в тому, що він здійснює фінансову діяльність непрозоро, а в його звітах нібито немає повних відомостей про доходи та витрати, що перешкоджає контролю та "порушує права громадян".

Зокрема, правозахисникам закинули, що вони отримують фінансування із Великої Британії, Норвегії, Нідерландів та інших країн. Прокурори нагадали і про те, що правозахисний центр підтримував протестні акції, "спрямовані на дестабілізацію країни". А списки політв'язнів, які веде "Меморіал", спрямовані на формування негативного ставлення до судової системи, вважають у відомстві.

Також, як запевняла прокуратура, організація негативно впливає на "духовний і моральний розвиток неповнолітніх". Проте надати докази своїм аргументам у суді представники наглядового відомства не змогли.

Пряма мова прокурора: "Формування негативного образу держави та відсутність маркування (іноземного агента - УП) може викликати депресивний стан у громадян у тому числі".

Довідка ВВС: "Меморіал" був створений у 1987 році та видає книги про історію репресій. З початку свого існування рух створював та наповнював архів біографіями репресованих в СРСР та співробітників КДБ та НКВС, які заводили справи та виносили вироки репресованим. "Меморіал" давно добивається від ФСБ та Генпрокуратури розсекречення архівів, але правоохоронні органи неохоче розкривають інформацію про співробітників, які брали участь у радянських репресіях.

Першим головою ради "Меморіалу" став академік, лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

Що було раніше: 28 грудня Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію ще однієї структури організації – товариства "Міжнародний меморіал". Вона також спеціалізується на дослідженнях політичних репресій у СРСР.