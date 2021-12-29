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Суд в России ликвидировал известный правозащитный центр "Мемориал"

Среда, 29 декабря 2021, 11:48
Суд в России ликвидировал известный правозащитный центр Мемориал
фото ТАСС

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", который занимался расследованием политических репрессий в СССР.

Источник: "Новая газета" из зала суда, Русская служба ВВС

Детали: "Мемориал" обвинили в том, что он осуществляет финансовую деятельность непрозрачно, а в их отчетах якобы нет полных сведений о доходах и расходах, что препятствует контролю и "нарушает права граждан".

В частности, правозащитникам вменили, что они получают финансирование из Великобритании, Норвегии, Нидерландов и других стран. Прокуроры напомнили и о том, что что правозащитный центр поддерживал протестные акции, "направленные на дестабилизацию страны". А списки политзаключенных, которые ведет "Мемориал", направлены на формирование негативного отношения к судебной системе, считают в ведомстве.

Также, как уверяла прокуратура, организация оказывает негативное влияние на "духовное и нравственное развитие несовершеннолетних". Однако представить доказательства своим аргументам в суде представители надзорного ведомства не смогли.

Прямая речь прокурора: "Формирование негативного образа государства, и отсутствие маркировки (иностранного агента - УП) может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе".

Справка ВВС: "Мемориал" был создан в 1987 году и издает книги об истории репрессий. С начала своего существования движение создавало и наполняло архив с биографиями репрессированных в СССР и сотрудников КГБ и НКВД, которые заводили дела и выносили приговоры репрессированным. "Мемориал" давно добивается от ФСБ и Генпрокуратуры рассекречивания архивов, но правоохранительные органы неохотно раскрывают информацию о сотрудниках, участвовавших в советских репрессиях.

Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

Что было раньше: 28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации схожей организации -  общества "Международный мемориал". Она также специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР.

Темы: Росcияправа человекасуд
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