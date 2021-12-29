Іноземців, що підозрюються у вбивстві головного лікаря з Рівненщини, арештували
Середа, 29 грудня 2021, 13:55
Суд арештував двох підозрюваних у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого.
Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури
Дослівно: "Двом іноземцям, підозрюваним у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв з Рівненщини, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави".
Деталі: Підозрювані - громадяни Киргизької Республіки та Узбекистану, увечері 20 грудня 2021 року на таксі підвозили 50-річного потерпілого до готелю, та під час поїздки здійснили на нього напад.
За даними слідства, під час нападу зловмисники заподіяли чоловіку смерть та залишили його тіло у лісосмузі під Києвом. Дії підозрюваних кваліфіковано за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
Передісторія:
- 26 грудня стало відомо, що у Києві затримано двох осіб за підозрою в умисному вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого, тіло якого знайшли в лісосмузі під Києвом.
Українська правда