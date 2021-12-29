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Іноземців, що підозрюються у вбивстві головного лікаря з Рівненщини, арештували

Середа, 29 грудня 2021, 13:55
ЯРОСЛАВ СИВИЙ, ФОТО "ВІСТІ РІВНЕНЩИНИ"

Суд арештував двох підозрюваних у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Двом іноземцям, підозрюваним у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв з Рівненщини, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави".

Деталі: Підозрювані - громадяни Киргизької Республіки та Узбекистану, увечері 20 грудня 2021 року на таксі підвозили 50-річного потерпілого до готелю, та під час поїздки здійснили на нього напад.

За даними слідства, під час нападу зловмисники заподіяли чоловіку смерть та залишили його тіло у лісосмузі під Києвом. Дії підозрюваних кваліфіковано за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Передісторія:

  • 26 грудня стало відомо, що у Києві затримано двох осіб за підозрою в умисному вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого, тіло якого знайшли в лісосмузі під Києвом.

Українська правда
Теми: криміналКиїв


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