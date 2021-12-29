Иностранцев, подозреваемых в убийстве главврача из Ровенщины, арестовали
Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве главврача одного из санаториев Ровенщины Ярослава Сивого.
Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры
Дословно: "Двум иностранцам, подозреваемым в убийстве главврача одного из санаториев из Ровенщины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога".
Детали: Подозреваемые - граждане Кыргызской Республики и Узбекистана, вечером 20 декабря 2021 года на такси подвозили 50-летнего пострадавшего в гостиницу и во время поездки совершили на него нападение.
По данным следствия, во время нападения злоумышленники причинили мужчине смерть и оставили его тело в лесополосе под Киевом. Действия подозреваемых квалифицированы по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Предыстория:
- 26 декабря стало известно, что в Киеве задержаны два человека по подозрению в умышленном убийстве главного врача одного из санаториев Ровенщины Ярослава Сивого, тело которого нашли в лесополосе под Киевом.