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Иностранцев, подозреваемых в убийстве главврача из Ровенщины, арестовали

Среда, 29 декабря 2021, 13:55
ЯРОСЛАВ СИВЫЙ, ФОТО "ВІСТІ РІВНЕНЩИНИ"

Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве главврача одного из санаториев Ровенщины Ярослава Сивого.

Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Двум иностранцам, подозреваемым в убийстве главврача одного из санаториев из Ровенщины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога".

Детали: Подозреваемые - граждане Кыргызской Республики и Узбекистана, вечером 20 декабря 2021 года на такси подвозили 50-летнего пострадавшего в гостиницу и во время поездки совершили на него нападение.

По данным следствия, во время нападения злоумышленники причинили мужчине смерть и оставили его тело в лесополосе под Киевом. Действия подозреваемых квалифицированы по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Предыстория:

  • 26 декабря стало известно, что в Киеве задержаны два человека по подозрению в умышленном убийстве главного врача одного из санаториев Ровенщины Ярослава Сивого, тело которого нашли в лесополосе под Киевом.

Темы: криминалКиев
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